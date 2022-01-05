影像曝！高雄2女機車雙載突側倒 曳引車瞬間輾過「根本沒機會」

高雄市仁武區仁林路與林森巷路口5日發生死亡車禍，警消到場處理後續。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

「肉包鐵」機車族千萬跟大車保持距離！高雄市5日上午發生一起死亡車禍，曳引車輾過機車雙載的2名婦人，2人當場死亡。監視器影像曝光，可見當時該輛機車與曳引車車頭併行，不知何故突然向內側傾倒，曳引車輪子當場瞬間輾過，可說毫無閃躲機會。

車禍發生在5日上午11時10分，當時59歲余姓男子駕駛曳引車，行經高雄市仁武區仁林路與林森巷路口，而52歲楊姓女子騎機車載著68歲姚姓婦人，行駛在內側，與曳引車車頭併行，監視影像可看到，機車不知何故重心不穩，往內側傾倒，曳引車瞬間輾過兩人，2人當場死亡。

仁武警方到場為余姓男子進行酒測，酒測值為零。據了解，2名婦人為朋友關係，相約去一起去仁武區烏林里看診，未料發生憾事。詳細至於肇事原因，仍待警方進一步調查。

仁武分局呼籲，大型車防禦駕駛觀念的重要性，提醒用路人務必與大型車保持安全距離，切勿超車或併行，以免進入大型車前後及左右兩側的視野死角及內輪差範圍；機車騎士也要注意，避免靠近大型車，以免受到大型車高速行駛產生的氣流影響而不慎晃動摔倒造成交通事故。