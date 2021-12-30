近年屏東禮納里部落觀光興起，遊客住宿的需求也愈來愈多，但卻找不到一間合法民宿，引發不少疑慮，而今由瑪家村長唐建生家族所經營的「最美的街角」民宿30日正式取得登記證，不僅成為全屏首間合法登記的永久屋民宿，也為原鄉部落的觀光發展帶向另一里程碑。

唐建生指出，禮納里一直是遊客趨之若鶩的地方，早在6年前他就以「接待家庭」的方式讓遊客體驗永久屋，但他知道這不是長久之計，一來遊客只會愈來愈多，這在水門轉運站啟用後愈趨明顯，進而住宿的需求與要求也會愈來愈高，二來他有責任讓遊客住得安心，所以決定申請合法民宿，讓部落觀光能發展得更好。

他說，申請合法民宿其實不簡單，從申請到取得證照他共耗時9個月，期間很多細節都需要專業人士幫忙，例如消防、建照取得等，一般老百姓對這些真的一竅不通，幸好縣府伸出援手，介紹專業又可靠的業者協助，讓他順利圓夢，而今也有許多人來向他取經，他相信他的成功可以帶動部落觀光不一樣的發展。

屏縣府表示，禮納里部落是在八八風災後所建置的永久屋部落，由三地門大社村、瑪家鄉瑪家村、霧台鄉好茶村所組成，素有「大家好」暱稱，而它的條件很特別，除有遊客服務中心外，茂林管理處也在此經營行銷，而今年屏東咖啡評鑑的特等獎也在這，希望能透過合格民宿來結合周邊產業、推廣部落觀光生態旅遊。

縣府說，為輔導原鄉觀光產業發展，一直努力要讓原鄉民宿申請鬆綁相關的限制，早在2019年6月已准許縣內莫拉克風災永久屋基地房屋得經營民宿，隔年6月公告「屏東縣部落民宿辦理結構安全鑑定項目作業要點」，且該要點適用於2020年4月30日前已存在屏東縣原住民地區部落範圍內的房舍，此讓原鄉的特色部落建物，得以結構安全鑑定證明申請民宿，可提供旅客不一樣的住宿體驗。

縣府說，「屏東縣部落民宿辦理結構安全鑑定項目作業要點」一經公告，即啟動巡迴各原鄉部落辦理旅宿申辦說明會，採每月輔導1原鄉的巡迴式說明，希望藉由輔導機制與面對面溝通，讓有心從事民宿的部落鄉親，盡速取得合法證照，保障遊客住的品質跟安全。