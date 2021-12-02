日本東京都中央批發市場之一的豐洲市場，過去約一年時間受疫情影響不開放民眾參觀每天清晨舉行的鮪魚拍賣實況，今天在減少入場人數及要求徹底做好防疫措施情況下重新開放。

日本TBS電視台報導，豐洲市場從今天清晨重新開放民眾從專用區域觀看鮪魚拍賣實況。受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散影響，從2020年12月暫停開放民眾參觀鮪魚拍賣實況，至今已約一年。

今天重新開放民眾參觀後，為防止疫情擴散，只開放往常約1/4名額進場；今天進場的21人是事先抽籤決定。

讀賣新聞報導，今天到場參觀的30多歲東京都女性說，很開心能這麼靠近觀看拍賣實況，等一下要順便到場內餐廳吃鮪魚。

豐洲市場2020年2月底停止讓民眾參觀拍賣實況，雖然同年11月重新開放，但受到疫情擴散又在一個月後的同年12月再度停止。

在疫情前原本每天開放120人進場參觀，但未來每天最多只會開放27人，並要求進場者徹底做好防疫對策。