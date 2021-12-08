行政執行署屏東分署點辦理「123聯合拍賣會」大有所獲，其中不動產共進帳8504萬4009元，其中一筆座落於屏東科技產業園區2000多坪廠房，4拍底價為6905萬6550元，在搶標中由光電業者以8124萬3009元得標，溢價1218萬6459元，開標時引起現場一陣驚呼。

義務人原為太陽能模組製造銷售業者，向經濟部加工出口區承租土地興建廠房，因滯欠房屋稅、營所稅及勞健保費而移送執行，滯欠金額達上千萬元。廠房得標人為參與此次投標，特別投資上億元向經濟部加工出口區申請遷入屏東園區營運並獲得同意。

屏東分署發現，不動產投標為現場投標兼採通訊投標，通訊投標應於開標日前一日將投標文件寄達分署「屏東北平路郵局第49號信箱」，但得標人於上周五將投標文件寄至分署建豐路地址，所幸分署人員警覺並未拆封，立刻通知當事人前來取回，因內含一千餘萬元保證金票據，當事人於取回文件前數日寢食難安，幸好當日改以現場投標順利搶標成功。

根據統計，全國13分署、12月聯合拍賣總拍定金額高達2億5195萬6337元，屏東分署即貢獻其中3成多，且今年已為國庫徵起近6億元，可說是含金量超高的機關，吸金威力十足。