人瑞人才科技集團近日在北京發佈《中國靈活用工發展報告（2022）》藍皮書顯示，2021年有61.14％企業已在使用靈活用工，觀察多數企業採用兩種以上靈活用工類型。與2020年調研相比，靈活用工比例上升5.46個百分點；從行業來看，建築業靈活用工人員占比最高，人數達4449.6萬、占總用工數比例的76.6％。

大陸所謂的「靈活用工」有分為廣義與狹義。狹義上的靈活用工形式有互聯網平台用工、傳統零工和實習三類；廣義的形式則是在這三類基礎上，還增加勞務派遣、業務外包、人力資源外包形式。

據界面新聞引述《藍皮書》顯示，大陸企業內部靈活用工規模正在呈擴張趨勢，穩定或擴大靈活用工使用規模的企業比例，從2020年的29.32％上升至2021年的51.8％，

同時《藍皮書》指出，靈活用工在企業應用的普及度和深度均在增強；人力資源服務業發展態勢良好，在市場規模、機構數量、從業人數上都有所增長，大陸靈活用工市場正呈現持續發展趨勢。