對於林智堅宣布不參選升格合併後的大新竹市長，蔡英文總統今晚在林智堅臉書親自回應表示「智堅辛苦了！除了尊重，我也要表達對智堅決定的支持！」

她說，為了台灣高科技產業的戰略發展，為了大新竹的建設，大新竹合併升格始終是國家重要的方向，「未來我們還要繼續一起努力，加油！」