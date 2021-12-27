林智堅不選大新竹市長 蔡英文：支持決定 21:592021/12/27 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文(資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於林智堅宣布不參選升格合併後的大新竹市長，蔡英文總統今晚在林智堅臉書親自回應表示「智堅辛苦了！除了尊重，我也要表達對智堅決定的支持！」 她說，為了台灣高科技產業的戰略發展，為了大新竹的建設，大新竹合併升格始終是國家重要的方向，「未來我們還要繼續一起努力，加油！」 林智堅不選大新竹市長 趙少康怒嗆一句話 林智堅為何不選大新竹市長？內幕終於曝光！ #林智堅 #智堅 #新竹市長 #決定 #升格 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林智堅擬棄選大新竹市長 稍晚發布聲明 18:422021/12/27 政治 竹竹併議題延燒 侯友宜：配套做好2026再實施都不晚 11:232021/12/27 政治 痛批民進黨硬推竹竹合併 徐耀昌：與逼婚 搶婚無異 17:412021/12/27 政治 就職滿3周年 彰化市長林世賢：彰化比新竹更有資格升格 12:152021/12/27 政治 綠智庫民調：44.7％的民眾不支持縣市合併升格 僅33. 5％支持 11:082021/12/27 政治 國民黨推「2026科技都」朱立倫：年輕人都支持2026再合併升格 12:122021/12/27 政治 駁保子弟兵 柯建銘：可理性討論 04:102021/12/27 政治要聞 喊話彰彰併！彰化市長林世賢率先表態「升格一定參選」 13:592021/12/27 政治 日本曾欲停止引進全球鷹 憂惹怒川普決定繼續 13:492021/12/26 國際 林智堅禁臠說 楊文科斥用詞不當 04:102021/12/26 焦點要聞 林智堅宣布不選大新竹市長 促加速「竹竹合併」 19:422021/12/27 政治 林智堅回應侯友宜 希望侯市長站在新竹人的立場為新竹人著想 19:182021/12/26 政治 侯轟竹竹併 政黨利益擺在國家前 04:102021/12/27 政治要聞 政治熱門新聞 林智堅不選大新竹市長 蔡英文：支持決定 - 政治 林智堅不選大新竹市長 趙少康嘆：他搞錯重點了 - 政治 陳柏惟被罷免還在立院慶生 葉毓蘭怒嗆林志嘉 - 政治 台中補選顏寬恒、林靜儀誰會贏？ 最新民調結果一面倒 - 政治 林智堅不選「大新竹」市長！傳府院高層介入 內幕曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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