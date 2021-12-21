送16元清潔精被控賄選 顏寬恒反批基進黨也送高級牙膏：怎不先檢討自己

距離台中第二選區立委補選僅剩不到三周，國民黨候選人顏寬恒今（21）日到霧峰市場拜票，對於遭控贈送清潔（洗衣）精涉賄選，他再次說明，成本16元的清潔精被說成快46元，甚至60元，那過去基進黨送的高級牙膏更貴，為什麼不先檢討自己。

顏寬恒受訪時表示，對手林靜儀醫師競選主軸是堅定溫柔，但沒有看到堅定溫柔，只看到造謠抹黑，等了一個多月，希望她提出台中第二選區的缺乏，還有未來要投入的建設跟願景，但林一開始說要提政見，現在又變成抹黑跟告發，16元的清潔精被說成快46元，甚至60元。顏寬恒認為，候選人應該要清楚知道自己在哪個選區選舉，選區的需求跟願景，應該提出一個對人民有交代的說法，他也坦言，對手用造謠、抹黑，透過網路跟媒體的宣傳打他，這場選舉非常困難，但相信可以得到選民最後認同。

針對顏寬恒所說，基進黨曾送高級牙膏，為今年初陳柏惟擔任立委期間，稱只要民眾加入LINE群組就送一條牙膏，遭罷免團體指出送的牙膏一條要價300元，質疑賄選。當時陳柏惟團隊駁斥，表示是響應世界口腔健康日，且是不一樣的產品，並說也可以送牙膏給罷免團體，才不會用錯誤資訊抹黑別人。

陳柏惟今年初擔任立委期間的宣傳圖片。（資料照／取自陳柏惟臉書）

此外，有媒體爆料，顏寬恒妻子陳麗凌轉租「公有建物」開賣場，違法占地，顏寬恒表示，96年簽訂合約，合約內容載明可以擅意承租，可以轉租給百貨業者，當時由寶雅進駐，直到99年縣市合併、101年市政府提出要求簽訂新約，都沒問題，到了102年才提出告訴，基於政策一致性也要保護承租業者，所以也依法提出上訴，等判決確定後，尊重判決，返還地上物，而這中間損失最大的就是寶雅，因為在短短幾年中的投資、裝修等，短期內也無法在政策一致性及合約保障下繼續在該地經營，也因法院判決成為最大受害者。

顏寬恒也說，當時承租地上物，是高於底價的接近3倍，底價不足9萬元，但以26萬元的價格承租地上物，也相對活化地上物，替縣政府提高收入，活化資產，他並強調，合約都是依法進行。

而台中市長盧秀燕昨備詢時提到，台中火力發電廠目前一座，現在又批淮了一座，台中將成為全國最大發電城市。顏寬恒被問到此事時表示，中火現在是全國最大的固定汙染源，且要在這固定汙染源之上再增加燃氣機組，所發出來的電要往北部送，這對台中人來說非常不公平，在原來的燃氣機組還未除役之前，鄉親也絕對不允許在原有的汙染源上再建構新的發電廠。