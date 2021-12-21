全國公民投票18日舉行，中市太平區黃姓男子領取4張票，圈選時誤用私章在2張票的「圈選欄」用印，並將該2張票攜出投票所，經選務人員發現通報台中市選委會。台中地檢署偵辦認定黃男並非惡意，予以緩起訴處分，並參加法治教育1場次。

公民投票18日舉行，黃男在下午2時許前往中市太平區的投票所投票，領取4張票後，前往圈票處圈選，一時疏失竟以私章在2張票的圈票欄用印。

黃男發現蓋錯章後，將2張票放進自己上衣背心口袋內，到公投票匭只投入另2張票，離開投票所時將蓋錯章的2張票順帶攜出。經監察員察覺有異，從投票所追出向黃男取回攜出的2張公投票。

台中地檢署偵辦調查，黃男坦承，深表悔悟。檢察官以他是因蓋錯章，才想把公投票帶回家作廢，並非惡意讓公投發生不正確結果或擾亂票數清點作業，也不是以暴力或金錢等非法方式妨害投票，予以緩起訴處分，緩起訴期間為1年，並參加法治教育1場次。