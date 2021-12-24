四大公投18日落幕後，緊接而來是無黨籍立委林昶佐罷免案，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，自己看完台北中正萬華區的「反萊豬」公投票數後，林昶佐的狀況比陳柏惟還危險。

黃暐瀚昨（23日）在政論節目「新聞大白話」上表示，林昶佐罷免案是否會過，自己看台北萬華中正區四大公投結果，其中票數較多的「反萊豬」公投方面，萬華區的同意票為3萬6009張，中正區同意票則為3萬2866張，所以加起來為6萬8000多張票。

黃暐瀚直言，而罷免林昶佐的票數門檻為6萬1000多票，以台北這次這麼低的投票率情況下，還能開出6萬8000多的選票，所以林昶佐比陳柏惟還危險，在中正萬華區並不是很穩的情形。

四大公投在台北中正萬華開出的結果，中正區4案均是同意票占多數，屬深綠的萬華區，除核四案外，其他3案都是同意大於不同意。據中選會統計，「反核四」公投在中正區同意票為3萬1561票，萬華區同意票為3萬4430票；「反萊豬」公投在中正區同意票為3萬2866票，萬華區同意票為3萬6009票；「公投綁大選」公投在中正區同意票為3萬3267票，萬華區同意票為3萬6142票；「珍愛藻礁」公投在中正區同意票為3萬2806票，萬華區同意票3萬5788票。