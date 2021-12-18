高雄市阿蓮區中正路第158號投開票所今天下午傳出民眾蓋錯撕毀公投選票事件！65歲江姓男子和太太一同前往投票，江男因第20案不慎蓋錯欄位欲更改，選票遲遲不願投入票匭，因而和太太發生拉扯，致選票撕破，選務人員見狀報警處理，警方到場控制現場，並通報檢方及選監委員處理後續。

湖內分局警方表示，今天下午1時50分，江姓男子和太太一起前往阿蓮區中正路的南蓮活動中心第158號投開票所公投投票時，因第20案不慎蓋錯欄位欲更改，其朱姓妻子聞訊後告知已完成投票就無法更改，要求丈夫應盡快將票投入票匭中，未料雙方在拉扯中不慎毀損選票。

據悉，江男有輕度身心障礙，他因投票過中發現「珍愛藻礁」的選票蓋錯，太太告訴他：「不能重蓋！」，要求他趕緊將選票投入票匭，但男子緊握選票並表達堅持要重蓋立場，過程中和太太發生拉扯，造成選票撕毀。

經選務人員及警方到場處理，依規定通報選務中心，警方之後會同選監委員詢問事發經過並請示檢察官，最終將江男依違反公民投票法第44條函送高雄市選舉委員會裁罰。