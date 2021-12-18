四大公投18日登場，不少民眾一早就前往投開票所投票

四大公投今天登場，北市選委會統計，截至12點為止，北市投票率粗估2成。另外內湖、大安區傳出2件撕毀選票件，恐挨罰最高5萬元。

對於上午投票狀況，台北市選委會副總幹事余淑𡝮指出，各區投開票所投票狀況都很平順，沒有大排長龍狀況，根據現場人員估計與回報，截至上午12點，北市投票率粗估2成。

另外，余淑𡝮表示，有出現2件撕毀選票，分別在內湖、大安區，有民眾嫌選票不乾淨，要求更換，結果民眾沒有將票投進票匭，反而撕毀，另一件狀況還在了解中。

余淑𡝮指出，民眾領公投票後不得再更換，公投票可以領了不圈選，也可以只領部分公投票，但只要領了就一定要投進票匭。

對於民眾撕毀選票，余淑𡝮說明，依照公民投票法第44條規定，撕毀選票可開罰5千元以上、5萬元以下罰鍰，上午2件撕毀選票個案，經警察局完成筆錄後，將提監察小組委會議確認個案狀況，後續進行開罰。

余淑𡝮呼籲民眾無論是蓋錯選票或有其他狀況，都千萬不要撕毀選票，否則會觸法。