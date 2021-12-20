「力靚門」如當眾對簿公堂般輪流互爆料，繼昨(19)日凌晨王爸長文、李靚蕾反擊後，王力宏當晚則發聲明強調「絕對沒有對婚姻不忠」，並反咬李靚蕾在5年8個月的婚姻中不斷威脅，讓他生活在恐懼之中。李靚蕾氣得在今(20)日凌晨1點半發文駁斥，針對王所說「兩人為挽救婚姻，前後換了5名心理諮商師」，全都只是因為王力宏「想找到可以證明太太是瘋子的心理師」，「蕾神之錘」再度打臉。

李靚蕾在今(20)日的發文反擊中說：「關於你活在恐懼，勒索，和威脅之下，事實是相反的」，她貼出心理師的分析，證明自己才是「長期遭受精神虐待、羞辱、被情感操控的一方」，針對王力宏提到「兩人期間一共接受了5名心理諮商師的幫助」，李靚蕾則指出：「心理師說你會一直想要換心理師，直到你可以找到會被你說服"你太太是瘋子"的心理師。」

李靚蕾深夜又反擊王力宏。（圖／翻攝李靚蕾、王力宏Instagram）

李靚蕾表示：「請見以下我們看的心理師的專業分析，有清楚說明我才是長期遭受精神虐待（Mental Abuse）,羞辱,和被你情感操控（gaslight）的那個人，不是你。另外，她認為是你有性成癮（Sex Addiction）和自戀型人格（Narcissistic Personality Disorder）的問題。她也說，你的問題是你會跟親友造謠我有精神疾病來詆毀我人格，而這種行為不可取。」

此外，李靚蕾也進一步解釋，關於王力宏所說的5個心理師，其實真的有諮詢到的只有2位，其他都只有「試上」，而在諮商過程中，因為會有各種沙盤堆演、角色扮演、釋放情緒等情況，所以是在相當私密的安全空間，質疑王力宏「你如果有錄音，是違法的，而且有可能是不實的毀謗（誹謗）」，打臉王力宏提到的有錄音檔一事。