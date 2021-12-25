王力宏上周返台住進S hotel隔離後，若按照衛服部規定，可選擇住在隔離飯店7天後返回自家7天居家檢疫(7+7方案)，今(25)日晚是他住滿7天可以返家完成後續隔離，雖然經紀公司宏聲音樂表示他會按照標準程序完成14天隔離，但仍有大批媒體守在S hotel外，有防疫計程車出來，都會引起騷動，對此公司再回應：「力宏今天不會離開防疫酒店，天氣寒冷，請各位媒體記者朋友們先回去休息，你們辛苦了，謝謝。」

按照規定，王力宏今天就可以出關回家繼續隔離，但他若返家自主隔離非但不能接觸家人，還得麻煩家人為他送餐或準備日常用品，而且家人一舉一動必定成為媒體緊盯焦點，因此宏聲音樂也回應他的動向：「力宏會按照標準程序完成14天隔離規定，謝謝大家關心。」

其實，王力宏目前也不適合返回價值4.8億豪宅「吾疆」隔離，但除了吾疆，他在北市忠孝東路還有1間他當年出道不久即購入的「國庭」，但他最後仍決定在S hotel隔離14天。

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