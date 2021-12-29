由於Omicron疫情持續延燒，澳洲人口最多的州單日確診數幾乎增加1倍，全國單日確診數更已直逼2萬大關，導致新冠病毒檢測點的壓力爆表，澳洲政府將緊急修改檢測規定，以緩解病毒採檢和確診隔離的壓力。

澳洲總理莫里森周三表示，澳洲需要改變策略來管理負擔過重的實驗室並緩解隔離壓力。他宣布周四將召開全國內閣緊急會議。

根據莫里森的計畫，政府將優先考慮臨床上的緊急病例，以緩解在病毒檢測地點大排長龍，以及可能需要等上3到4天才能取得實驗室檢測結果的現象。

新規定將更加偏重快速的抗原檢測，並將重新定義何謂「密切接觸者」，把範圍縮小為居住在同一戶的人。密切接觸者必須隔離7天。此外，澳洲政府將只要求有症狀的人進行PCR檢測。

由於感染與隔離人數激增造成工作和就學困難，包括美國和英國在內，越來越多的國家決定縮短無症狀感染者的建議隔離時間。

莫里森表示，政府將斥資3.75億澳元（相當於2.71億美元）額外採購買數百萬套快篩試劑。

即使感染人數不斷暴增，但雪梨的部分檢測中心在國定假日後已經關閉，而那些仍然開放的檢測點則排起長長的車隊和人龍。一些基於接觸史或就醫等原因而必須進行病毒檢測的澳洲人難以獲得PCR檢測，直呼當前的景象實在太離譜。

高傳染性的Omicron變種病毒在澳洲引爆新一波疫情，周三該國通報單日新增確診數飆升至近18300人，再度改寫周二創下最高記錄（約11300例）。

周一澳洲的全國單日新增病例為疫情爆發以來首次突破10000例，但才過了兩天就直逼2萬例。此外，澳洲在周一通報該國首起與Omicron病毒有關的死亡病例。

澳洲大多數州通報的單日新增病例均創下新高記錄，以雪梨為首府、占澳洲人口最多的新南威爾斯州周二通報的確診數幾乎翻升了1倍，達到11201人。

儘管Omicron變種病毒快速傳播，但莫里森迄今仍堅持不會重啟封鎖措施，並呼籲民眾應將關注焦點放染疫住院的情況。雖然住院人數增加，但情況並沒有Delta疫情達到高峰時那麼嚴竣。