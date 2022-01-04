美國新冠疫情因變種病毒Omicron迅速擴散而惡化，單日新增確診數突破100萬人創新高。雖然目前研究指出Omicron引發的症狀輕微，但多位醫界權威呼籲外界別輕忽Omicron的嚴重性，因為其已令美國的疫情變得極嚴峻。

據約翰霍普金斯大學資料，3日新增確診數108萬2549人，以七天平均值計算單日確診數36萬3592人，兩者都創新高。累計確診5618萬9547人，累計死亡82萬7748人，均為全球最高的國家。

衛生及公共服務部（HHS）資料顯示因染疫住院數，在3日累計達10萬3329人，遠超過一周前的約7.1萬人，為去年9月11日來首次突破10萬人水準，進一步接近去年1月14日創逾14.2萬人的迄今最高紀錄。

各州資料顯示兒童染疫住院數持續攀升，像伊利諾州目前人數是12月初的三倍，新澤西州過去七天更急增一倍。

疾病管制中心（CDC）和HHS的上周資料顯示全美兒童醫院的住院人數已達新高。

CDC資料顯示住院者以未接種新冠疫苗的人為主。迄去年11月底止累計住院率，未接種成年人是已接種者的約8倍，未接種的12歲到17歲年齡層甚至高達約10倍。

Omicron令確診數激增，住院數也隨之攀升。儘管初步研究顯示Omicron引發的症狀較輕微，但由於傳染速度快和影響範圍大，還是令住院需求大增。

貝勒醫學院（BCM）熱帶醫學院長霍茲（Peter Hotez）說：「把Omicron陳述為症狀輕微病毒的說法是不準確。」

他認為綜合所有因素來看，Omicron已令美國處於極嚴峻境地，尤其威脅孩童健康。

美國首席防疫官佛奇（Anthony Fauci）2日說，即使感染Omicron的住院率低於Delta，但仍有導致住院數急增的危險，這可能會壓垮整個醫療系統。