Omicron變種病毒導致新冠確診數持續呈倍數增長，周四澳洲的單日確診數突破2萬例，為這場大流行病爆發以來首見，儘管如此，澳洲政府仍宣布放寬病毒檢測與隔離規定，以減輕檢測單位的壓力與人員隔離造成的經濟衝擊。

周四澳州的單日新增確診數暴增到21329人，為新冠疫情爆發以來首次突破2萬例。本周一該國的單日確診數才首度突破1萬人，而一個月前當澳洲出現首宗Omicron感染病例時的單日確診數約為1200人。

根據放寬後的規定，無症狀者感染者不必隔離，尤其是醫療照護、住宿餐飲和航空業人員。要跨州旅行或在公共場所與確診者曾有過接觸的人也不必要接受PCR檢測，藉此減少排隊等待病毒檢測的人龍。

澳洲總理莫里森在召開緊急內閣會議後表示：「現在是Omicron，我們不能依循那些為Delta變種病毒制定的規則，讓數十萬甚至更多澳洲人被困住」。

莫里森宣布自周五起，所謂的「密切接觸者」將重新定義為與感染者居住在同一戶的人。這些人必須隔離7天，且只有在出現症狀時才需要進行PCR檢測。他表示：「如果你不是密切接觸者，而且沒有任何症狀，你就不需要進行PCR檢測」。

根據路透社統計，由於Omicron疫情已經失控，在12月22日到28日期間，全球平均每日確診數逼近90萬例，創下新高，但各國政府正設法在經濟和防疫上取得平衡，避免防疫措施導致脆弱的經濟陷入癱瘓。