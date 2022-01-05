近日本土疫情升溫，至今（5）日為止桃園機場已出現5人確診，分別為4名清潔員與1名防疫計程車司機，且有一人為首例本土Omicron個案，國民黨立委林為洲就在臉書表示，這對台灣來說是警訊，相關措施應滾動式檢討，希望除了做好邊境管制外，也應縮短第三劑時程。

林為洲在臉書發文說，Omicron變種病毒正肆虐全球，日本單日確診數破千例，美國確診數飆破百萬，台灣也出現首例本土Omicron個案，且疫情瞬息萬變，台灣目前絕對不能鬆懈，必須審慎面對，相關措施也務必滾動式檢討。

林為洲指出，截至1月3日為止，完成2劑接種的人數為1621萬2439人，施打率69%，而基礎加強劑接種率僅0.02%，追加劑接種率也僅0.7%。林為洲認為，目前需間隔五個月才能打追加劑，但長時間恐造成抗體濃度偏低，保護效果打折扣，無法有效防範Omicron。

林為洲表示，專家學者紛紛呼籲縮短第三劑時程，希望民進黨不要再因反對而反對，最後因此錯過時機，並強調施打疫苗是最能保護國人、降低社區傳播的方法之一，不要讓新冠肺炎疫情再度侵襲台灣，造成民眾恐慌，恐怕也造成第一線醫護負擔。

林為洲希望指揮中心應即刻調整防疫步調，縮短第三劑時程，超前部署，做好邊境管制、落實防疫旅館清消並擴大篩檢，防止Omicron病毒在社區傳播。