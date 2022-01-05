直播》桃機疫情擴大 5人確診！陳時中最新說明

國內疫情遭Omicron內外夾擊！疫情指揮中心昨（4）日公布新增4例本土個案，分別為3名桃機清潔員，與1名防疫計程車司機，今日再度新增一名清潔女員工為案17266，打兩劑莫德納仍遭突破性感染，桃機群聚目前累積5人確診。

指揮官陳時中表示，案17266是和昨天確診的案17230、17239同事搭乘同一輛通勤交通車，目前匡列交通車時沒有匡列到案17266，因為他不是屬於這個交通路線，因為最後幾天改了交通班次，沒有被匡列到，昨日下午安排今天上午對整體清潔人員擴大篩檢才要篩，昨天下午她就覺得身體不舒服，主動到社區採檢站採檢，結果為陽性。

另外，今日新增25例境外移入個案，為12例男性、13例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(11例，案17241-17243、案17250、案17252、案17524、案17256-17259、案17265)、法國(3例，案17244、案17246、案17253)、加拿大(案17245)、丹麥(案17247)、英國(17248)、玻利維亞(案17249)、德國(案17251)、南非(案17255)、澳洲(案17260)、巴拿馬(2例，案17261-17262)、土耳其(案17263)及印尼(案17264)入境，入境日介於去(2021)年11月14日至今(2022)年1月4日。

另1月2日公布之案17181境外移入病例經疫調後改判為本土病例，為案16941之相關感染。