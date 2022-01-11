國內疫情升溫，不僅第三劑疫苗需求迫切，更要加快步調研議兒童疫苗接種。衛福部長陳時中今天說，今年新採購的2000萬劑莫德納疫苗最快第一季就會到貨，至於幼童疫苗則會請ACIP委員開會討論。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，過去幾次的ACIP會議中，並沒有提到幼童能否接種新冠疫苗的問題，但隨著國際間有不少國家都開始針對五至十一歲幼童接種疫苗，國內也可以根據疫情狀況來就施打疫苗的好壞處進行討論。

而這波疫情有不少幼童確診，醫療應變組副組長羅一鈞說，目前看到幼童發病後，都侷限在咳嗽、流鼻水、發燒等上呼吸道症狀，類似感冒，但也看到有幼童沒有症狀，例如案17504，自述僅有頭痛，但症狀卻是出現在採檢後，然而過去頭痛較容易歸類到無症狀，因此目前看來幼童比較會以類感冒、流感的方式表現。

至於去年向莫德納洽購的疫苗何時會到貨？陳時中表示，最快第一季就會有新一批貨到來，但對於專家質疑，為何不一開始就對邊境做PCR快篩？陳時中則強調，有很多事情事後看來都是太晚，但這也要看在機場安排採檢有多麼困難？當邊境沒有太多人進來時，守住二線就夠了，但現在是因風險提高所以才要快速因應。