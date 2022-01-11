昨長榮航空爆出2名空服員自美國返台確診，1人為9日公布的個案，另1人則是10日公布的個案，今長榮再傳出空服員染疫，中央流行疫情指揮中心表示，這名個案1月5日自美國入境，昨日檢出陽性，Ct值26。

發言人莊人祥表示，這名個案為案17568，為一名本國籍女子7月底曾接種2劑疫苗，12月31日赴美國紐約，1月5日回國，實施5+9建議措施，1月9日個案出現喉嚨痛、流鼻水症狀，10日採檢檢出陽性，Ct為26。1月6日以來，共有5名機組員、空服員確診。