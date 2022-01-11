1922平台15日重啟 限時26小時登記 17日開打

指揮中心上周開放年滿十八歲以上的民眾全面接種第三劑，凡間隔滿三個月的民眾都能接種，但現在卻遇到各醫院、診所一針難求的問題。衛福部長陳時中今天表示，疫苗的量絕對夠，但因地方衛生局難以控制各醫療機構所需的數量，才會產生出入，這部分將重啟1922平台因應，最快本周六就會開放預約、十七日開放接種。

指揮中心發言人莊人祥表示，各地方衛生局目前基本上都有九十幾萬劑的疫苗，也請衛生局盡量鋪貨到各醫療院所，並配合疫苗地圖讓民眾知道哪裡可以打，但有不少診所僅提供諮詢電話，是因為診所內還有其他事項需處理，可能是應接不暇所致。

陳時中表示，前段時間是因為跟各地方衛生局開會後，都認為地方能夠應付過來，但現在看起來有點吃力，因此才決定本周六重啟1922預約平台，規劃只提供接種第三劑的民眾使用。

莊人祥說，1922平台預計十五日開啟預約，主要會針對第三劑的部分，十五、十六日上線預約後，十七日開放施打。