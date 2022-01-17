台北市疫苗預約系統比中央1922早一步啟動，以致未加入1922第19期預約，副市長蔡炳坤17日表示，明天北市將加入1922第20期預約，開出的量預計比第19期20萬還多，並增加中型接種站。

蔡炳坤今早視察北市府疫苗注射站動線，他指出，北市將加入明天1922第20期預約，今天先將量能開出給中央，也請民眾不用擔心，第20期的量會比第19期多。

他表示，台北市接種站包括合約診所261處、34家醫院、12處門診中心，還有7處中型接種站，總共有314個接種點，甚至加上台北車站共有315個點，遍布北市每一個角落。

蔡炳坤說，北市這周20萬劑僅是預約系統的量，除預約外，北市各大醫院也提供2萬1459個特別門診名額，包括預約、現場掛號，提供4種疫苗接種，4種疫苗的比例，莫德納57％、BNT占21％、高端17％、AZ有6％，會視實際需要開設。

此外，蔡炳坤強調，市府會依人員風險等級對接種順序造冊，再來媒合醫院接種，目前台北市防疫旅館第三劑接種比例已經超過一半，達到57％；防疫巴士接種達到58％，數據都會充分掌握。