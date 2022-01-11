北市聯醫中興院區爆發兩名醫護人員及男友確診案件，中興院區晚間發聲明稿表示，目前這3名確診者家人跟醫院同仁、宿舍接觸者等都已隔離採檢，居家隔離共25人，今天下午擴大採檢86人結果出爐，都是陰性。

北巿爆3本土！聯醫中興院區2護理師確診Ct值低 擴大採檢結果出爐

對於昨(10)日出現喉嚨痛及發燒症狀的專責病房醫護，已主動通報並進行PCR採檢，結果報告為陽性，隨即匡列與該專責病房(含宿舍)密切相關接觸者25人居家隔離，檢驗結果為23位陰性、2位陽性。

中興院區指出，對於高危單位依照中央流行疫情指揮中心規範，每周定期安排人員採檢，3位確診者中，2位專責病房同仁，皆已於1月6日完成第三劑疫苗接種，1月7日定期篩檢結果為陰性，另還有一位密切接觸者1月10日確診匡列，在進行相關疫調作業。

中興院區表示，針對這3名確診者今天下午已擴大採檢86人，結果都是陰性，同時再次進行環境檢測及清消，現在同病房只出不進，減少病房壓力。

中興院區表示，除依照中央流行疫情指揮中心規範進行疫情調查、擴大採檢、人員處置及環境清消，將持續高危單位每周定期採檢，也會主動關心同仁健康及維持醫療量能。