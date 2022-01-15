桃園市聯邦銀行、西堤餐廳群聚案延燒到台北市，目前有272人進行採檢，案17801為中壢西堤餐廳員工，居住在北投區，台北市衛生局今晚指出，匡列居家隔離4人，1人為陰性、3人檢驗中。

此外，案17771在台北市松山區工作，太太（案17738）為中壢聯邦銀行員工。衛生局說明，匡列居隔者共計35人，採檢結果26人為陰性，9人檢驗中；另擴大採檢結果114人為陰性，119人檢驗中。

衛生局表示，近期返國檢疫人數及境外移入確診個案增多，醫護人員、防疫旅館、防疫專車司機等相關人員應落實自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，並儘速完成COVID-19疫苗基礎劑及追加劑接種。

衛生局提醒，如有發燒、腹瀉、呼吸道症狀或嗅味覺異常等症狀，請儘速就醫或至北市立聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區、關渡及萬芳醫院7家醫院採檢站採檢。