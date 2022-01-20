再增2名西堤顧客染疫 觀音某工廠採檢550人、12人居隔 15:542022/01/20 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦表示，今天有2名觀音某工廠員工曾在9日到中壢西堤用餐確診，該工廠採檢550人、居隔12人。（陳夢茹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市今天有9例本土確診個案中，有7例是在居隔採檢確診，其中有2名觀音某工廠的同事於9日到中壢西堤用餐確診，市長鄭文燦證實，該工廠已採檢550人、密切接觸者居隔12人。 鄭文燦說，該組顧客有3人，一同在9日至中壢西堤用餐，其中2名確診者同在觀音某工廠工作，為9日第10組用餐顧客確診，分別列為案18136、案18137，觀音某工廠今天早上已採檢550人，密切接觸者居隔12人，由於個案為居隔期間採檢確診，沒有足跡較沒有風險。 染疫足跡燒進校園 新竹縣3校停課 5571人採檢結果出爐 本土疫情增溫 學測考生今看考場須戴口罩、量體溫 #台灣 #觀音 #工廠 #新冠肺炎 #西堤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 八德大湳市場攤商確診感染源不明 社區採檢600多人結果出爐 10:442022/01/20 生活 學測明登場！台中1.6萬考生、1自主管理考生安排單獨考場應試 11:512022/01/20 生活 第三劑覆蓋率破10％ 前台大醫點名1族群是關鍵：染疫恐醫療癱瘓 08:272022/01/20 生活 學測明登場 桃園居隔2學子搭防疫計程車、獨立動線應試 14:462022/01/20 生活 桃園確診者再爆「雙北足跡」 去過板橋高鐵站還搭過板南線 15:032022/01/20 生活 疫情燒到高雄 新增1家3口確診感染源不明 13:022022/01/20 生活 新北爆防疫旅館群聚 女和確診男住同樓層中鏢 12:312022/01/20 生活 疫情從台灣頭燒到台灣尾 今增13例本土 高雄首見確診 13:512022/01/20 生活 桃園很多個案居隔、解隔確診 鄭文燦：代表社區風險降低 09:392022/01/20 生活 觀光工廠樂趣多 新春伴手禮超好買 04:102022/01/20 焦點要聞 中研院P3實驗室未落實SOP 指揮中心開罰15萬元 14:362022/01/20 生活 生活熱門新聞 疫情燒到高雄 新增1家3口確診感染源不明 - 生活 韓國神奇切芭樂方法曝光 台人大受衝擊 網：日本也這樣 - 生活 高雄指標個案曾有北部足跡 港口工作、Ct值曝光 - 生活 領通行證！「新冠數位健康證明」 明起開放使用 - 生活 疫苗22日預約截止 陳時中：不一定要選莫德納 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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