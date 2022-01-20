桃園市今天有9例本土確診個案中，有7例是在居隔採檢確診，其中有2名觀音某工廠的同事於9日到中壢西堤用餐確診，市長鄭文燦證實，該工廠已採檢550人、密切接觸者居隔12人。

鄭文燦說，該組顧客有3人，一同在9日至中壢西堤用餐，其中2名確診者同在觀音某工廠工作，為9日第10組用餐顧客確診，分別列為案18136、案18137，觀音某工廠今天早上已採檢550人，密切接觸者居隔12人，由於個案為居隔期間採檢確診，沒有足跡較沒有風險。