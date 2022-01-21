桃園慈文國中、復旦高中家長確診今停課 2學生採檢結果出爐 21:022022/01/21 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 慈文國中、復旦高中個案採檢均為陰性，明天（22日）可恢復實體上課。（陳夢茹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園今新增10例本土確診個案，其中1名為中壢高商教師（案18184），由於他是在解隔前確診，期間未接觸任何人，其小孩分別就讀慈文國中、復旦高中，2人採檢結果為陰性。 慈文國中、復旦高中今天預防性停課1天，教育局官網指出，個案採檢均為陰性，明天（22日）可恢復實體上課。 111學測登場 全國21名考生使用8間隔離試場 東吳大學城中校區篩檢662人 採檢結果今出爐 #慈文 #國中 #復旦高中 #桃園 #陰性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1個月前桃園搶彩券 無業男偷萬元刮刮樂又被逮 12:472022/01/21 社會 疫情延燒北市！東吳、北投某國中擴大採檢 預計篩檢逾5千名師生 09:172022/01/21 生活 復旦高中學生家長二採確診！染疫原因曝 曾搭防疫計程車到高雄 10:262022/01/21 生活 雲朗觀光加速轉型 翰品酒店桃園4月底結束營業 19:352022/01/21 財經 桃園爆移工群聚 王必勝再出馬！前進經貿園區 14:462022/01/21 生活 中壢教師個案恐為首例「雙感染源」 學生確診又遇染疫小黃駕駛 17:062022/01/21 生活 北市不平靜！北投某國中學生家人、東吳匡列者確診 00:372022/01/21 生活 桃園最「高齡」老屋售出！ 屋齡105年還要價近千萬 14:322022/01/21 房市新訊 抓穩開放路線 破解美對中三張牌 04:102022/01/21 產業財經 新北市府1員工發燒快篩弱陽性 PCR結果出爐 16:392022/01/21 生活 深坑國中活化校園 穿堂變身美術館 14:432022/01/21 寶島 生活熱門新聞 學測數學A有多難？ 完整解答一次看 - 生活 高雄一家3口再爆新足跡 在這名店吃飯待了2小時 市府疾呼：快去篩 - 生活 高雄確診男跑來吃喜酒！台南新人下場超慘 春節泡湯隔離在雲林 - 生活 高雄確診者赴台南吃喜酒「完全沒說」 黃偉哲怒：台南人不能原諒你 - 生活 高雄淪陷！今爆10例本土確診 港口恐成重災區 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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