桃園今新增10例本土確診個案，其中1名為中壢高商教師（案18184），由於他是在解隔前確診，期間未接觸任何人，其小孩分別就讀慈文國中、復旦高中，2人採檢結果為陰性。

慈文國中、復旦高中今天預防性停課1天，教育局官網指出，個案採檢均為陰性，明天（22日）可恢復實體上課。