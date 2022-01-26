桃園「這3所安親班」個案採檢陰性 明起可恢復實體上課 19:022022/01/26 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市八德長頸鹿安親班、冠軍安親班、釩宇補習班，明天（27日）可恢復實體上課。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德長頸鹿安親班、冠軍安親班、釩宇補習班今預防性停課1天，教育局官網指出，由於各校個案採檢陰性，明天（27日）可恢復實體上課。 桃園目前停課14天學校累計13校，分別為中壢高商（含進修部）、東興國中、方華補習班、內壢國小、美奇幼兒園、佳音英語元生分校、信義國小及附幼、華盛頓幼兒園、高昇課照中心、小牛津幼兒園、東安國小及附幼和新街國小及附幼、加貝爾幼兒園。 醫曝防疫最佳利器 台灣一旦放棄這1點：確診數將成千上萬 桃市府精準調整113萬筆土地功能分區 #新冠肺炎 #台灣 #附幼 #桃園 #個案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園自貿園區清零僅一天 今再爆14人確診 14:172022/01/26 生活 桃園確診足跡擴大14處 新增好市多、火車站、客運 15:192022/01/26 生活 台中傳2確診 盧秀燕：設籍台中但都住桃園 16:222022/01/26 生活 桃園「逆時中」 鄭文燦宣布：餐廳內用桌位減半 15:332022/01/26 生活 桃園確診者足跡再增7處 去過桃園火車站、大潤發、全聯 10:572022/01/26 生活 礁溪長榮＋1 足跡踩遍信義區百貨 04:102022/01/26 焦點要聞 151.21萬劑莫德納到貨 第21期今明預約 04:102022/01/26 焦點要聞 查公投死亡連署 檢傳喚潘忠政 04:102022/01/26 社會新聞 全台陷蛋蛋危機！桃園雞蛋產量提升416萬顆仍供不應求 18:022022/01/26 生活 遠雄加值園區 王必勝用快篩拚清零 04:102022/01/26 焦點要聞 桃園涮涮鍋群聚5人確診 疫調揪出大湳母女檔、孕婦都去過 16:102022/01/26 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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