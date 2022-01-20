北市公布案18116足跡。（北市衛生局提供／楊亞璇台北傳真）

台北市政府衛生局今公布40多歲男性案18116足跡，其中包含台北市東吳大學城中校區、信義區等處，並搭乘高鐵、北捷通勤，目前匡列65居家隔離，6人陰性，其他檢驗中，擴大採檢調查中。

根據北市公布足跡，案18116在15日上午7點28分到7點44分，搭乘高鐵從桃園站至台北站，7點49分到8點33分搭乘北捷從台北車站至象山站，8點38分前往信義路全家松仁店、8點49分到信義路環球世貿大樓，12點44分到13點28分搭乘北捷象山站至板橋站。

另外，個案於16日8點13分到27分搭乘北捷板橋站至西門站，8點47分到18點待在東吳大學城中校區，晚間18時12分至23分從北捷西門站搭回板橋站。

衛生局專委歐佳齡表示，16日在東吳大學城區部參加民間組織辦理課程，上了一天課，目前匡列65居家隔離，6人陰性，其他檢驗中，擴大採檢部分調查中。

至於師生是否進行自我監測，歐佳齡說，還在做詳細調查，有可能找東吳大學談進行擴大採檢，目前先匡列上課的班級居家隔離，但可能有同時段其他班級上課要進行擴大採檢。