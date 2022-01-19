此外，北捷還在第2、5節車廂月台上方設置「小捷客」，概念如同紅綠燈「小綠人」，以趣味動畫指引旅客往人較少的頭尾車廂移動，不同節日還有不同樣貌。（黃婉婷攝）

繼車廂、路線擁擠度燈號推出後，台北捷運再將資訊視覺化，於龍山寺站往南港展覽館方向的月台閘門上方設置光條，第2、5車廂前也有「小捷客」跳舞動畫，旅客可依顯示綠、黃、橘、紅4色辨識車廂人潮，前往較空曠的車廂，避免人與人距離過近、提高北捷載運量能。

全台疫情趨緩，台北捷運每日有高達200萬人次搭乘，為分流旅客人潮，北捷利用人流資訊管理專家系統MetroTIMES技術，於前年在台北捷運GO APP首創「車廂擁擠度」燈號，去年接力推出「路線擁擠度」查詢，如今再將資訊視覺化製成光條與小捷客動畫。

北捷副總經理洪育銘表示，會選擇在龍山寺站試辦，主因是到西門站的流量最多，希望旅客能在龍山寺站順利上車，但過去發現民眾乘車時多集中在門邊，會誤以為車廂已滿，因此設置光條用更直覺的方式表達車內狀況，也會透過廣播提醒往車廂內移動。

洪育銘說，據統計尖峰時段車廂可以載運1500人，後來發現實際只載1200人，希望裝設光條後可提高載運量能，未來將根據試辦成果，再於江子翠、新埔等站設置相同光條和小捷客動畫指引，期能減少引導人員人力，每站約可省1人到2人不等。

北捷站務處副處長林榮輝今指出，目前擁擠度資訊顯示3個地方，包括月台電視、北捷App，如今旅客也能觀看龍山寺月台閘門上方的光條，並用綠、黃、橘、紅代表人潮狀況，綠即是人少，紅則是人擠，讓旅客選擇人少車廂上車，不僅能達成防疫效果，也能分散載客壓力。

此外，北捷還在第2、5節車廂月台上方設置「小捷客」，概念如同紅綠燈「小綠人」，以趣味動畫指引旅客往人較少的頭尾車廂移動，不同節日還有不同樣貌。其餘重點車站如忠孝復興站等地，也會用隔離繩架和人員引導分散旅客，提升乘車品質。

北捷指出，Metro TIMES技術是將閘門人流、車廂載重訊號及號誌列車位置等即時資訊整合後，讓電腦即時判斷人流，引導旅客候車、調整列車班距與時刻表，並適時加發列車。