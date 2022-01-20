帛琉疫情升溫，威脅台帛旅遊泡泡安全，中央流行疫情指揮中心宣布返台檢疫加嚴，返國一律入住集中檢疫所5天，再加上9天加強版自主健康管理。交通部觀光局表示，依照「國外旅遊定型化契約」第15條，旅行社扣除必要行政費用後，得向旅客收取不超過5％的旅遊費用做為補償。

觀光局指出，綜合衡酌疫情發展等因素，考量帛琉當地旅遊風險已提升，旅客參團解約退費處理原則建議依據國外旅遊定型化契約範本第15條（出發前客觀風險事由解除契約）規定辦理，即旅行社得扣除已代繳之行政規費及已支付之必要費用，另得向旅客收取不超過5％旅遊費用做為補償。

觀光局說，將視帛琉疫情發展，配合指揮中心調整旅行團相關防疫措施作為。旅客與旅行社間如因此衍生退費爭議，得檢具相關資料先向旅行業品質保障協會申訴調處，若調處不成，後續得再向觀光局申訴處理。

根據旅遊公會全聯會統計，1月22日出發航班有37人、26日出發17人、29日出發71人、2月2日出發43人，共168人。