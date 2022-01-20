賴薇如男友頂級健身房無預警歇業 會員氣炸：狂炫富、拒退費

「Dynasty皇家官邸健身俱樂部」去年無預警歇業，多名會員對於邱男迄今未退費，提出文件表達不滿。（被害會員提供）

「Dynasty皇家官邸健身俱樂部」去年無預警歇業，多名會員對於邱男迄今未退費，提出文件表達不滿。（被害會員提供）

健身中心股東謝喻詠（右）與律師徐子雅（左）去年台北地檢署控告邱樂偉（Royal Chiou）涉嫌詐欺取財罪。（本報資料照片）

藝人賴薇如男友邱樂偉（Royal Chiou）經營的豪華級「Dynasty皇家官邸健身俱樂部」去年無預警歇業，股東已向北檢指控邱男涉嫌詐欺，多名會員對於邱男在網路PO出炫富行徑，以及邱父為博取美名，捐贈俱樂部健身器材，但邱男的「Dynasty」處理會員退費事宜，迄今敷衍了事，表示無法接受。

會員施小姐說，她2018年9月買了10堂教練課程，總金額約2萬多元，使用3堂後，因為健康問題請假，等到要準備恢復運動時，健身中心卻突然歇業，還說會退費，不必擔心。沒想到不僅沒退費，還在網路上看到把俱樂部的健身器材捐贈給大學的報導，根本是「慷別人慨來博取美名」。

會員李小姐說，她2019年7月買了72堂教練課程，總金額約11萬元，用了52堂後，健身中心突然歇業，當時健身中心回覆是「只要第三方金流公司結算後就可辦理退費」，但是從去年11月至今，都沒有收到退款。

會員陳先生表示，他2018年12月買了4堂教練課程，因身體受傷沒有去上課，看到健身中心宣布歇業後，詢問業者得到的答案是「要退費的話請找消保官」，他看到邱樂偉一再在網路上炫富，非常不以為然，決定要出來討個公道。

會員陳小姐說，她2020年7月買了48堂教練課程，總金額約8萬元，由於先前合約還有約10堂課沒有上完，等到前合約的課程使用完準備履行第二份合約時，業者竟宣布歇業，她再跟業者簽署了「未用課程結算暨解約退款同意書」後，至今仍未收到退費，希望皇家出面解決。