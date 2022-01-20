金門縣港務處「水頭港旅客服務中心新建工程」臉書粉絲專頁，今天傳出因遭人檢舉違反《社群守則》帳號暫時停用，以致無法連結更新資料。由於該工程預算遭縣議會凍結2.7億元，剛爆發府、會激烈「空戰」，此事引起一些聯想，不少關注最新發展的網友直說：「事情並不單純！」

縣港務處今早在臉書說明，該處今早欲更新「金門水頭港旅客服務中心新建工程」臉書粉絲專頁的資料時，發現無法連結，經洽詢臉書官方後獲回覆原因是遭人檢舉違反《社群守則》，帳號暫停使用。

目前，該處已向臉書官方提起申訴，要求重新審查，後續有關水頭港旅客服務中心新建工程相關執行情形，將在《金門縣港務處粉絲專頁》披露。

縣港務處在臉書專頁強調，該粉絲專頁是因應資訊公開、透明而架設，對外界有關疑慮持續澄清和說明，「民眾有知悉的權利」、「內容有所本、有依據。」

「水頭港旅客服務中心新建工程」臉書粉絲專頁日前剛針對有關工程款給付，就「工程預付款」和「估驗計價款」兩者的差異列表清楚說明，讓關心此事的民眾明白事實真相，也有人因此質疑縣議會凍結相關預算2.7億元的正當性。

金門縣府和議會之間的激烈交火，連日來引起關注，甚至演變成藍、綠隔海政治操作，如今再傳出新建工程的粉絲專頁遭到「消音」，引發更多的聯想，憂心事情愈演愈烈，讓中央補助地方新建大型工程的美意大打折扣，甚至影響工程整體進度。