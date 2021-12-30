垵湖分校澄清因新建專科教室等工程，才移除規畫基地上的蔣公銅像。（李金生攝）

因施工需要移置的蔣公銅像，目前安置於學校室內空間。（李金生攝）

現有學生數50餘名的垵湖分校，在明年新建專科教室等完工啟用後，將進一步完善教學空間。（李金生攝）

金門賢庵國小垵湖分校的蔣公銅像昨遭校方雇工移除，引起不少鄉親錯愕和議論，有人質疑是配合執政黨去威權的作法，也有人痛心在金門竟然也會發生這種事。校長楊肅健今天緊急澄清配合專科教室等多項新建工程，才由施工單位小心翼翼移置，純係基地工程需要的不得已作法，未來也將妥善完整陳列於校史室，請大家放心。

楊肅健校長說明，配合教育部改善國民中小學教育設施計畫，縣府積極爭取建築經費2218萬5047元，在該分校新建多功能專科教室一間和健康中心、教具室及幼兒園附屬教學空間、餐廳、廚房和幼生廁所，以改善教學空間不足的現況。因基地規畫面積內有一座蔣公銅像，才雇工妥善移置。

校方也說明，垵湖分校位於飛機航道上，新建教室受限於飛機航道高度管制，若選擇其他空間，航高限制為2.4公尺，無法興建地上一層建物，經由建築師建議，選擇現在基地面積航高限制4.8公尺的規畫方案，校方不得已面臨必須移置銅像的抉擇，因此責成施工單位必須小心翼翼移置銅像，目前銅像完好如初暫置於室內，校方規畫未來安置於校史室展示，以便讓學童了解校史文物的歷史。

校方強調，移置銅像單純為工程所需考量，無關乎權威拔除，2022年國慶日前夕新校舍落成完工，將與舊中棟與兩側教室ㄇ字形以廊道連結，連成完整的一個「口」字，整個建築外貌之意象為飛機機翼的設計，象徵垵湖分校的教學起飛，同學們邁向萬里前程。