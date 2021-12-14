9月傳出康寧大學台南校區三系共18名斯里蘭卡延畢生無法畢業，校方當時承諾協助，卻迄今未果，學生苦於拿不到文憑，主動寫信給外交部與行政院反映之後，教育部即將在12月16日開會討論。對此，私校工會呼籲政府部門千萬不要讓學校再推託，如果沒有妥善處理，最後恐怕釀成外交危機事件。

康寧大學18名斯里蘭卡延畢生分別就讀健康數位科技系、資訊傳播系、應用外語系，目前已「大五」，校方當時堅持這批外籍生並非在校生，如果想畢業，得另花學分費寒暑修，或是跨校選修。

私校工會9月行文教育部，提到這18名斯里蘭卡籍學生修業滿4年，但尚未完成畢業學分，校方雖表明主動開設共6門課程、14學分的暑修課程，但作法簡略，未向學生說明修課費用、時間，溝通與輔導方面皆已失職。

私校工會理事長尤榮輝表示，這起康寧大學外籍生問題仍未解決，校方始終拒絶開課，學生苦不堪言，因此主動寫信給外交部，外交部建議學生向行政院反映，行政院接獲陳情後，才由教育部回覆學生說要開會，否則教育部仍是不處理。

尤榮輝說，康寧大學對此案的態度就是不斷推拖，強調依照內部法規，校方只能在寒暑假開課，並且修課人數至少要10人，才符合開課條件，但這批斯里蘭卡外籍生的經濟條件不好，無法負擔校方要求的學分費，學權大受傷害，教育部對此嚴重失職，未盡責監督，希望能嚴正以對，不能讓學校再推拖下去，否則恐怕釀能外交危機事件。

教育部回應，針對此案，已在110學年度開學前，邀校方、教師及學生等召集會議了解，並兩次函請學校，應確實依〈教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則〉維護斯籍學生受教權益，針對仍有學籍之在學生應持續開班授課。

教育部認為，必修課為必要開設，選修課程可依學生實際需求或協調學生達一定人數始開設，並請學校提送改善計畫報部。

教育部也提到，因校方所提改善計畫與學生陳情訴求尚有落差，部內已邀集校方與師生，將召開會議商定續處措施，以維護學生受教權益。