林俊義身為家中老大，對於父親是講台語的裝修工人、母親越南新住民的身分，感受特別敏銳。（謝瓊雲攝）

林俊義國三時榮獲總統教育獎，母親陪著他參加頒獎典禮，並在晚宴時與教育部長潘文忠合影。（溪湖高中提供／謝瓊雲彰化傳真）

國三獲獎當年，林俊義穿著越南國服，上台代表所有獲獎者在蔡英文總統面前全程用閩南語致詞，日前赴成大面試時，他再度穿上國服上陣。（溪湖高中提供／謝瓊雲彰化傳真）

國立溪湖高中普通科高三生林俊義，3年前就讀員林國中時榮獲總統教育獎，並代表所獲獎者，在蔡英文總統面前全程以閩南語致詞；身為新住民二代的他，近日透過特殊選才管道，錄取國立成功大學台文系，他希望能繼續研究台語文學，並推動台越文化交流。

林俊義的父親是室內裝修工人，母親來自越南，他說，父親個性內向寡言，母親成為接案最佳助手，忙內忙外，在家跟孩子說中文、跟親友客人講台語，跟同鄉姊妹則以越南語聊天；他發現媽媽的台語講得幾乎跟越南語一樣流利，帶給他很大的文化衝擊。

林俊義因此從小三起積極學習閩南語，從台語演說、朗讀、合唱團、台語詩歌吟唱等，各種語文競賽都有他的身影，還曾創作台語詩、「答喙鼓」台語相聲段子，才華洋溢。上高中後更陸續投稿「台文通訊」、「海翁文學」等台語文雜誌；而為了學好越語，他一邊學一邊以越南語和跟母親交談溝通，高一起更連續兩學期選修越南語，每次測驗都是班上最高分。

林俊義說，在台灣有很多族群，除了漢人，還有東南亞新住民、原住民、客家人與外籍人士等，大家一起生活在這片土地上，他希望每個人都能保持開放的心胸，關心對於身邊不同的多元族群，多些理解、尊重，也希望更多人都能學好自己的母語，未來上大學後，希望能繼續台、越文化的研究交流。

溪高校長楊豪森說，教育部將自111學年起，將台語等本土語言課程列入國、高中必修課；早在7年前溪高就率先開設台語選修課程，是全縣唯一有台語課程的高中職學校；且為了迎接國家雙語政策，擴大發展第二外語，提供日文、德文、法語、西班牙語和越南語等5種外語選修課程。

楊豪森說，溪高發展閩南語課程成效卓著，今年剛畢業的林子瑋即透過特殊選才管道錄取國立台東大學，且通過閩南語語言能力專業級認證，已具教學資格；在子瑋協助下，又有包括林俊義在內的3人通過中級認證、1人初級認證，一起推動本土語生活化，鼓勵同學多多開口說本土語、母語。