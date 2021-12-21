民進黨推動大新竹合併遭在野黨炮轟連連，日前台北市長柯文哲受訪時怒轟民進黨此舉是搞垮國家、只為選舉，新竹市長林智堅21日出席陽明交大產學創新研究學院揭牌典禮時，回應指出他尊重不同聲音，出身新竹的柯文哲對自己家鄉應多鼓勵，理解新竹人期待，不要讓大家心寒。

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌此次來揭牌國立陽明交通大學產學創新研究學院，本周六還將出席「竹科X」動工，林智堅表示，這兩項都是為了提升台灣半導體產業國際競爭力。對於竹竹合併，蔡英文總統、蘇貞昌院長近日來也都曾表態支持。

林智堅再次強調，全球經貿局勢快速變化、全球供應鏈重組，大新竹也應該重組，期待竹竹合併升格，解決過去因縣市分治造成行政效率等問題，大新竹也將作為台灣半導體產業最強而有力後盾。

針對柯文哲近日對大新竹合併的意見及批評，林智堅回應，他尊重不同聲音，但柯文哲身為新竹人，高中畢業後在台北發展，應該充分感受到台北市最多資源。新竹人勤奮不輸台北人，卻因長期資源不足，交通、還境、教育等建設硬體都不如台北。

林智堅表示，新竹人都期待竹竹合併升格，能有更多資源投入讓生活更好，「請柯市長對於新竹自己家鄉，應該多祝福、多鼓勵、少批評」，期待柯市長以同理心理解家鄉新竹人的期待，不要讓大家心寒。

外界關心林智堅市長是否有意角逐大新竹市長，他僅表示，這是下一階段問題，現階段應該關心修法是否獲得立院支持。