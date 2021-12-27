苗栗縣長徐耀昌27日北上參加朱立倫主持的「2026竹竹苗科技都」記者會。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

國民黨主席朱立倫27日主持「2026竹竹苗科技都」記者會，苗栗縣長徐耀昌也出席會場，他形容執政黨在沒有溝通、協調及研擬配套措施下，硬推新竹縣市合併升格，與逼婚、搶婚無異，恐淪為全國笑話。

徐耀昌表示，竹苗兩縣在人文、地理、族群都高度相似度，生活圈亦密不可分，外界反認為竹苗兩縣合併，未來更具發展潛力，至於新竹市長林智堅的提議，他忍不住再度抨擊林「機關算盡」，居然建議把苗栗切割苗北和苗南，分別併入大新竹和台中兩都，意圖消滅苗栗縣，他與各級民代和鄉親怎能接受。

徐耀昌表示，民進黨與林智堅口口聲聲為了營造科技之都，但他們卻不了解新竹科學園區脈絡延伸到苗栗縣的竹南與銅鑼基地，且有許多知名企業投資設廠，目前聯誼會理事長也是苗栗籍的京元電董事長李金恭。

他以桃園和台中兩直轄市都歷練十數個月才完成為例，直指急就章絕非好事，尤其對於政府組織編制、民意代表與民間社團的配套，都應好好思考、從長計議，以免「呷緊弄破碗」。

徐耀昌也引用一些曾是綠營重量級人士，如首任新竹市長施性忠誓死反對新竹縣市合併走回頭路，前總統陳水扁、前縣長林光華及台北市長柯文哲等人，也期期以為不可，認為應充分溝通了解利弊，先修財劃法再談合併，唯有先配套再合併，全國才能均衡發展，縮小貧富差距，不致有所謂2等3等公民。