台灣大哥大總經理林之晨。（資料照）

台灣大哥大宣布合併台灣之星，用戶數直逼中華電信，台灣大哥大總經理林之晨表示，雙方一直都有接觸，但主要是最近3、4個月比較密集，至於台灣之星大股東頂新集團未來會不會持台灣大股票，仍尊重他們決定，這點無法代他們回答。

林之晨說，兩家公司合併後有980萬的終端用戶，形成大型業者的經濟規模，兩家公司用戶可享受更大網的網內互打，且設計容量更大的網路，加倍數量的服務門市，提供90％人口、95％訊務，涵蓋更全面的服務體驗，一加一大於二。

林之晨說，台灣不需要4、5條5G網路，在缺電的壓力下，有這樣的機會整併台灣之星的網路，合併後就可以馬上關掉1條3G網路、還有上千台4G基站，加上未來台灣之星不用「蓋好蓋滿」所有網路，此時做這樣的決定，對於台灣未來是相當重要的。

林之晨說，合併可加速垂直場域發展，透過與台灣之星合作，組成「台灣隊」，就可以馬上利用台灣之星的頻譜，發展專網專頻，企業也不用花大筆經費建設基地台，成本又相對低廉，終端設備成熟度也高，讓台灣5G升級速度更快。