光學膜廠華宏新技（8240）公告2021年12月份自結合併營收9.27億元，月減2.6％、年增1.91％，累計第四季合併營收27.80億元，季減1.66％、年增1％。累積全年合併營收為109.69億元，創近六年來新高，年營收成長6.37％。經過不斷的創新與調整，目前產品組合已漸朝向對公司未來發展較健康且有益的方向前進。