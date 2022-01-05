華宏2021年營收創六年來高點 18:192022/01/05 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 光學膜廠華宏新技（8240）公告2021年12月份自結合併營收9.27億元，月減2.6％、年增1.91％，累計第四季合併營收27.80億元，季減1.66％、年增1％。累積全年合併營收為109.69億元，創近六年來新高，年營收成長6.37％。經過不斷的創新與調整，目前產品組合已漸朝向對公司未來發展較健康且有益的方向前進。 中華精測去年營收 雙響炮 台中新光三越2021年營收214億 蟬聯全台百貨「店王」寶座 #華宏 #有益 #合併營收 #六年 #年營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》矽格上季營收寫次高 去年成長達標締新猷 10:342022/01/05 財經 《光電股》大立光上月營收寫11個月高 1月拉貨動能估下滑 17:392022/01/05 財經 矽格 今年營收戰200億大關 04:102022/01/05 證券．權證 台灣光罩 今年營收拚締新猷 04:102022/01/04 證券．權證 和勤自結2021年12月合併營收 創同期次高 17:032022/01/04 財經 亞德客-KY 2021年營收近254億元創新高 16:592022/01/05 財經 《紡纖股》聚陽上月、去年營收齊創高 今年還有亮點 15:402022/01/04 財經 《電子零件》群電今年營收可望續創高 拚2024年達500億元 15:232022/01/05 財經 《電腦設備》友通上月、上季、去年營收齊衝高 今年展望樂觀 11:592022/01/05 財經 其陽2021年合併營收20.17億元 刷新歷史紀錄 15:092022/01/04 財經 「代銷龍頭」海悅2021全年營收60.96億 今年再推2千億案量 17:562022/01/05 房市新訊 財經熱門新聞 台積電6奈米互打！蘇媽不忍了搶發1張照 直球對決英特爾 - 財經 快評》陽明海賺千億 只能拿員工餐好棒棒說嘴？ - 財經 手上沒台積電的人機會來了 專家洩這幾檔暴力噴出時間 - 財經 2021上市公司EPS十強 出列 - 財經要聞 - 工商時報 台灣2300萬人超感傷 謝金河：沒日沒夜只賺這家公司1／5 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。