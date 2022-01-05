台灣大哥大打造幸福職場、降低員工育兒負擔，新春伊始就送給員工一個新年大紅包，自即日起全面提升員工生育及育兒相關福利，包括所有女性員工有薪產假從8周延長至10周，加上既有的孕期給薪產檢假7天，整個孕期及生產後給假總共77天。

台灣大哥大同時宣布，每胎新生兒的生育津貼更由3千元大幅提高至6萬元，員工育有6歲以下子女，每年再領1萬元的育兒津貼，等於最高可享有12萬元的福利金。台灣大推出一連串優於法令規定的福利措施，讓員工充滿幸福感，無後顧之憂地迎接虎年寶寶，助力台灣虎虎生「豐」。

台灣大哥大除了宣布多項升級版育兒福利措施，提供更多的給薪產假及育兒津貼，更考量嬰幼兒0到6歲之間，各項開銷接踵而至，是父母經濟負擔最大的時期，特別與台北富邦銀行洽談台灣大集團員工專屬「育兒信貸方案」，金額最高可達50萬元，員工申請不僅免手續費，更能享有優惠利率，讓家中有6歲以下(含)子女的同仁，有一筆彈性資金可以應用，大大減輕育兒負擔。

台灣大集團在2020年誕生了175名新生寶寶，粗出生率為千分之30.29，遠高於台灣的千分之7.01，更有部分部門懷孕同仁數成長3倍，喜訊頻傳。

台灣大也全力應援新生兒母親，公司內設置舒適的集乳室環境，配備上萬元專業醫院級集乳器、奶瓶消毒鍋、母乳專用冰箱及獨立空間與音響等，並提供奶瓶、集乳袋等免費備用，採高規格門禁管理，使用專屬門禁卡進出，亦有護理師協助提供哺育諮詢，給集乳媽媽最大的便利與照護。此外，公司每年定期舉辦嬰幼兒照護課程、親子議題讀書會及講座，並與合法優質托育機構合作，提供學費優惠，陪伴父母一起輕鬆聰明育兒。