電信三雄110年營運成績單出爐，老大哥中華電(2412)蟬聯電信獲利王，每股賺4.61元，台灣大、遠傳分別為3.9元、2.8元，電信三雄在去年在財報表現上全數均有超標表現。
中華電(2412)110年度全年合併自結營業收入為2104.8億元，歸屬於母公司業主之淨利為357.5億元，稅後EPS為4.61元。中華電110年營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘均超越全年財測，與全年財測達成率相較，營業收入達成率100.4%~100.6%，營業淨利達成率105.7%~107.7%，稅前淨利達成率105.6%~109.4%，每股盈餘達成率104.8%~109.7%。
台灣大(3045)110年全年自結合併營收1561.1億元，EBITDA為331.2億元，營業利益160.5億元，稅後淨利109.9億元，稅後EPS為3.9元。台灣大表示，110年合併營收年增17%，主要歸功於5G、電商及家用寬頻三大成長引擎營收年成長同步加速。行動業務方面，受惠iPhone 13系列問世，及好速成雙、mo幣多、Disney+等獨門方案成功引客，5G月租型用戶滲透率穩定成長，帶動智慧型手機用戶月租費逐月升高，全年行動服務營收已轉為年增，為105年以來首次。而110年度電子商務營收創新高，並在規模經濟與營業槓桿持續發酵下，EBITDA維持高成長。家用寬頻則受益好速成雙方案熱銷及疫情期間居家上網需求提升。110年合併EBITDA年成長達6%，整體營收及獲利表現均優於全年業績展望。
遠傳(4904)110年合併總營收為853.20億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為281.70億元與91.24億元，自結之稅後EPS為2.8元。110年營收與EPS較109年分別成長7.3%與9.2%，財測達成率更雙雙超標，營收財測達成率為104%、EPS財測達成率高達109%。遠傳新經濟在疫情中仍持續強勁成長，110年全年新經濟營收年成長率高達23%，營收佔比達17.2%，不僅高於109年度營收佔比15%，更超越110年度營收佔比目標16%。
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