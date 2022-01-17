聚陽(1477)公布2021年12月稅前淨利達3.37億元，再創歷史新高，年增61%，累計稅前淨利為33.98億元，年增25%。以2021年12月底加權平均股數2.37億股計算，累積去年全年稅前EPS為14.33元，該EPS數字也是創歷史新高。展望今年首季，法人估，「Athleisure」風潮將持續帶動聚陽營收年增2位數。

聚陽去年受惠於終端品牌客戶回補庫存，以及運動服飾的需求復甦，營收和稅前盈餘同步成長，獲利年增比更優於營收，顯示ASP和毛利率同步優化。據法人估算，去年全年聚陽稅前毛利率達22.59%，年增0.2%，已經連續5年呈現年增正成長。

法人表示，營收和毛利率優化的因素包括:一、產品結構的調整，運動服飾的營收占比持續增加，今年上看5成。二、疫情下，供應商集中趨勢更明顯，品牌廠偏好有多國布局的供應商。三、品牌客戶擴大電商通路的銷售管道，也帶動訂單和毛利率成長。

展望今年，聚陽全年的產能仍將有2位數的年增，主要是集中在印尼和越南的擴產，印尼產能占比約35%，越南產能占比約40%。越南目前仍是聚陽主要生產基地，目前開工率達9成，在越南生產的客戶單包括GAP、ZARA、UA和FILA等。

聚陽董事長周理平認為，在疫情過後民眾更重視健康與生活的平衡，「Athleisure」（運動休閒）風潮取代過去幾年火紅的「快時尚」，成為紡織業新顯學。Athleisure結合運動與休閒流行元素，具有多元特質，範圍橫跨針織、平織、T恤、外套，甚至內衣等不同產品，這是聚陽的強項，聚陽一直標榜「多元產銷」，可提供客戶多樣化一次購足的服務，因此訂單才會很快反彈。聚陽主力客戶GAP、日本迅銷和Target等，這些大廠在疫情期間透過虛實整合的通路布局，銷售成績亮眼，聚陽和客戶在疫情中建立革命情感，聚陽已可看到未來三至五年訂單成長需求。