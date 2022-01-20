泛美衛生組織（PAHO）周三表示，上周美洲的新冠疫情達到新高峰，一周內新增確診數高達720萬例，單周就有超過15000人染疫死亡。

泛美衛生組織主任Carissa Etienne在記者會上表示，新冠病毒的傳播力前所未見。

該區域衛生組織表示，上周加勒比地區的新增確診人數創下兩年前這場大流行病爆發以來的最高記錄。在北美地區，美國和加拿大正面臨新冠染疫住院人數大幅增加。

由於檢測劑嚴重短缺，泛美衛生組織建議各國優先對出現染疫症狀以及有傳播病毒風險的人進行快篩。

該組織的公衛緊急事件主管Sylvain Aldighieri表示，儘管拉丁美洲和加勒比地區60%以上的人已經完整接種新冠疫苗，但Omicron變種病毒正在所有地區迅速傳播。

Aldighieri表示，未來幾周和幾個月，該變種病毒疫情的發展將取決於遏阻它的公衛措施，包括戴口罩和保持社交距離，最重要的是接種疫苗，以降低染疫和住院的嚴重程度。

巴西衛生部周二表示，在Omicron變種病毒肆虐下，這個拉美最大國家過去24小時內暴增逾13.7萬個確診病例，改寫了去年6月創下的單日新高記錄（逾11.5萬例）。根據路透社統計，巴西的染疫死亡人數在全球排名第三，僅次於美國和俄羅斯。

另一方面，美國疾病管制與預防中心（CDC）周三表示，雖然美國的新增確診數和染疫住院人數仍處於疫情爆發以來的高峰，但數據顯示，全美的7日平均單日新增確診數似乎已經在1月13日（約79.5萬例）到頂，之後數字已開始下降。

不過，美國賓州州立大學研究團隊結合不同預測模型得到結果卻顯示，美國這波疫情將在1月底、2月初時達到高峰，可能要到3月中旬才會趨緩，而在此之前美國恐將迎來「死亡潮」，可能有多達5至30萬人死於新冠肺炎。該研究顯示到2月初，美國單周染疫病歿人數可能超過之前的疫情高峰。