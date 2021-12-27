中央流行疫情指揮中心已全面開放民眾接種第3劑疫苗，面對變種病毒來勢洶洶，台北市長柯文哲表示，「第3劑疫苗一定要全面施打」，柯文哲今也率領北市副市長蔡炳坤與北市府祕書長陳志銘，一同接種第3劑疫苗；柯前2劑施打的疫苗為AZ，而今天所接種的疫苗為BNT。打完疫苗後，他表情猙獰說，「這次怎麼那麼痛？」

中央流行疫情指揮中心20日宣佈，從本周五起，開放年滿18歲的民眾接種新冠疫苗追加劑，包含莫德納、BNT等廠牌，醫師沈政男提到，研究發現，前2劑都打AZ者，第3劑打AZ的中和抗體，可從146上升至346，是原本的2.37倍，但前2劑打AZ、第3劑混打BNT疫苗，中和抗體可從174上升至4899，是原本約28.2倍，效果會比3劑都打AZ來的好。

柯文哲今施打第3劑疫苗，施打的廠牌為BNT疫苗，被媒體問到，「為什麼打BNT？」柯文哲僅表示，因為今天只有BNT可以打。不過，柯文哲提到，Omicron已經變成主流的病毒，面對Omicron病毒，只有打2劑效果不太好，特別是AZ如果打2劑效果也不好，現在第3劑還是要打，如果打滿2劑，5個月還是要打第3劑，目前正在研究如何更有效率預約。

蔡炳坤說，台北市所有合約診所12月31日前有264家都在接種莫德納，醫院部分有4種疫苗，有28家醫院都可以現場掛號，現在沒有中央系統，而北車也可以打莫德納，而預約系統部分，準備好會做報告。