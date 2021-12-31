台中市新冠疫苗第2劑接種率破7成，為提升防疫量能，台中市政府推出市民限定首次接種贈送200元商品券活動，延長至2022年1月7日止。元旦連假期間，於東協廣場、文心森林公園、太平區崇正寶宮、家樂福中清店等4處開設接種站；另元旦上午8至10時舉行升旗典禮，於惠中樓1樓加碼接種莫德納疫苗，隨到隨打。

市府表示，截至30日上午8時止，台中市新冠疫苗第1劑接種人數為235萬6032人，全人口涵蓋率為83.71％，完成第2劑接種人數為197萬1572人，第二劑涵蓋率為70.05％，基礎加強劑接種人數為379人，基礎加強劑接種率為0.013％，第3劑（追加劑）接種1萬5445人，第3劑涵蓋率為0.51％，總計接種人次為434萬3428人次。

衛生局表示，市民首次接種可領200元商品券活動，已延長至明年1月7日止，台中市民眾除可於合約醫療院所預約接種外，各職場、學校、社區、大專院校等，同一種疫苗揪團30人以上，即可向轄區衛生所報名，以安排醫療團隊服務接種。

衛生局指出，繼百貨賣場接種通路開設後，衛生局已將設站點從社區延伸至校園，經聯繫各大專院校需求後，已擇定於1月5日下午將於勤益科大及中興大學設站提供教職員生接種服務，也歡迎其他大專院校一起響應校園設站活動，提升校園保護力。

衛生局提醒，各類新冠疫苗首打年齡，BNT須滿12歲、AZ及莫德納須滿18歲，高端年滿20歲可接種，呼籲符合接種資格市民把握機會，相關設站接種資訊已公布於台中市政府衛生局網站。