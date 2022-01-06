本土疫情升溫，為了增加疫苗接種的「打氣」，新竹縣政府宣布，即日起（6日）至1月31日，只要在新竹縣65家新冠肺炎疫苗合約院所，接種任何廠牌第1劑或第2劑疫苗、年滿18歲以上民眾，即可現場領取200元超商禮券，民眾接種前，可先電話洽詢、或上網向合約院所報名。

新竹縣長楊文科表示，為了提升疫苗覆蓋率，尚未接種新冠疫苗第1劑、第2劑的18歲以上民眾，可參加「打疫苗送好康、呼朋引伴、拿超商禮卷200元」活動，也歡迎外籍人士共同響應，提升整體保護力。

楊文科也提醒，民眾接種疫苗前，可先電話詢問、上網報名接種疫苗，且務必攜帶健保卡、接種紀錄卡，若不慎遺失接種紀錄卡，須提前回原接種單位，或是轄區衛生所辦理補發，才能順利接種疫苗。

新竹縣衛生局說明，6日起在新竹縣65家合約院所接種1、2劑新冠疫苗的18歲以上民眾，若未領到200元超商禮券，可向原接種單位洽詢、補領取。新竹縣新冠肺炎疫苗合約院所、詳情資訊，可至新竹縣衛生局網站中的「新冠疫苗專區」最新消息查詢。

衛生局也呼籲，接種疫苗是讓疫情趨緩、防疫管制降級的最佳方法，期望尚未接種疫苗的民眾能盡速接種，完整接種2劑，取得完整保護力，若已接種2劑，亦可追加第3劑，再提升保護力，民眾外出仍務必戴口罩、勤洗手、維持社交距離，做好安全防護。