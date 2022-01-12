對於北市量能挨批吊車尾，台北市副市長蔡炳坤強調加開7處接種站、火力全開。（楊亞璇攝）

本土疫情升溫，民眾搶打第三劑，但北市議員林穎孟批評，北市疫苗量能在六都吊車尾，新北市人口約為台北1.6倍，新北接種站卻是北市的3倍到40倍，市民預約不到疫苗。對此，北市副市長蔡炳坤強調，全北市醫院跟診所全開，並加開7處中型接種站，北市比起各縣市是反應速度最快的，「北市是火力全開、全力以赴」。

台北市副市長蔡炳坤強調，北市在疫苗接種反應速度最快，因為北市有自己的預約系統，上周四中央宣布間隔5個月變成12周，一開放有5、600萬人符合資格，各縣市要調整速度絕對沒有台北快，隔天馬上啟動預約系統。

蔡炳坤強調，這周一到五各醫院診所都在接種疫苗，預約系統從本周到下周都額滿了，一周大概有11萬左右預約量，在醫院裡面各種門診接種疫苗造冊，包括醫事人員與防疫旅館、機場人員優先造冊接種，一周可以到7、8萬能量。

蔡炳坤指出，北市增加7個接種站，下周一加入接種行列，加上北車持續做，每天能量都在增加，全台灣接種疫苗，北市不只公開透明且反應速度最快，給民眾充分選擇，預約系統啟動加上造冊，預約為主、造冊為輔，全北市醫院跟診所全開，為這一波第三劑疫苗服務。

蔡炳坤說，希望到過年剩兩周，把量能都打開，因為Omicron病毒，案例有增加，趕快增加大家保護力，「北市是火力全開、全力以赴」。