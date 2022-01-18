侯友宜今至板橋第一運動場視察疫苗接種。（王揚傑攝）

為鼓勵符合第三劑疫苗資格民眾踴躍接種，新北市規畫18處中大型社區接種站、長者分區分里分時段接種、合約醫療院所門診、專案接種，新北市長侯友宜今（18）日上午至板橋第一運動場視察疫苗接種動線，關心長者接種情形。

侯友宜表示，市府規劃雙軌接種服務，除透過中央1922預約系統外，65歲以上長者也可透過區政系統預約施打疫苗，呼籲市民分散、分區、分時段接種，全力衝刺疫苗覆蓋率。

侯友宜說，昨天有4萬個長輩出來接種第三劑，總共接種7萬劑，新北特別為長輩開了兩個分流系統，一個是1922的預約系統，有37家醫療院所、415家診所及18間中大型接種站，長輩們更可透過由區公所及里長通知安排施打疫苗，根據安排的時段至現場接種，避免等候時間過長。

侯友宜指出，目前新北市的第一劑已8成2，第二劑是7成6、第三劑現在在衝，希望一天打7萬劑的量，每天都有用這樣的速度，達到第三劑的覆蓋率提高。