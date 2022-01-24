教育部鼓勵學校工作人員打2劑疫苗。（林志成攝）

國內疫情再起，教育部鼓勵中小學及幼兒園的學校工作人員施打兩劑疫苗，並將自110學年度第2學期（今年2月）開學起，每月查核1次；每月先查核10％未完整接種的學校，後續再抽查完整接種學校。

教育部表示，自1月1日起，強化高級中等以下學校（含幼兒園）工作人員COVID-19疫苗接種規範，未接種COVID-19疫苗2劑且滿14天者，應配合每周1次自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗。

教育部請各縣市教育局鼓勵未完整接種2劑COVID-19疫苗的學校工作人員盡速接種，共同為校園防疫努力。學校及幼兒園要調查填具「學校工作人員名冊及接種疫苗情形調查表」及「未完整接種2劑疫苗或接種未滿14日學校工作人員名冊及快篩情形記錄表」，由各縣市教育局處進行彙整。

為瞭解高中以下學校工作人員接種2劑疫苗情形，教育部請各縣市教育局處責成專責人員查核，自110學年度第2學期（今年2月）開學起，每月查核1次。