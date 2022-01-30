辦年貨安心購！農曆春節到來，各大賣場陸續推出各式紅包、春聯、吊飾、服飾織品等春節應景商品，為讓消費者安心選購，台中市經發局啟動專案查核，如查獲商品標示不合格者，屆期未改正，將依法裁處2萬元以上20萬元以下罰鍰。

經發局表示，過往年節商品查核，主要缺失為「未標示製造日期」、「未標示製造商及主要成分或材料」等資訊，但近年市府持續輔導業者改善，且每年度定期舉辦商品標示說明會，提升業者對於商品標示的了解，違規案件呈現遞減趨勢。

市府持續於賣場、年貨大街、觀光景點等執行商品標示查核，一旦查獲商品標示不合格者，將依《商品標示法》要求業者限期改正，屆期未改正者，將依法裁處2萬元以上20萬元以下罰鍰，保障民眾消費安全。

為確保商品安全，經發局提醒消費者於購買春節應景商品時，應選購商品標示完整的商品，仔細檢視商品的「製造商資訊」、「商品原產地」、「主要成分或材料」及「製造日期」等各項標示。

此外，服飾類跟織品類的商品，也應注意尺寸、成分、洗燙處理方法等資訊，不要購買標示不全或來源不明的商品，才能買得安全、用得安心。